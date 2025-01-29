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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1683 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1683 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1683 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Tennants Auctioneers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1683
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1683 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 27 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • HARMERS (1)
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  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • NOONANS (2)
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  • Stack's (3)
  • Tennants Auctioneers (1)
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Tennants Auctioneers - August 9, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2024
Сохранность VF
Цена
3569 $
Цена в валюте аукциона 2800 GBP
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1120 $
Цена в валюте аукциона 900 GBP
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VG8 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе HARMERS - September 26, 2022
Продавец HARMERS
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - September 2, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 14, 2020
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 14, 2020
Продавец Spink
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 27, 2018
Продавец Spink
Дата 27 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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