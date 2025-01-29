Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1683 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Tennants Auctioneers
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1683
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1683 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Spink UK за 4800 GBP. Торги состоялись 27 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2024
Сохранность VF
Цена
3569 $
Цена в валюте аукциона 2800 GBP
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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