Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1683 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1683
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1683 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Spink UK за 2900 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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