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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1683 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1683 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1683 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1683
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1683 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе Spink UK за 2900 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность VG
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
306 $
Цена в валюте аукциона 230 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе Davissons Ltd. - June 10, 2020
Продавец Davissons Ltd.
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность FR
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - April 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" на аукционе TimeLine Auctions - May 30, 2015
Продавец TimeLine Auctions
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1683 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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