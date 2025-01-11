Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1683 года (Великобритания, Карл II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1683
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1683 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 14948 проданному на аукционе Heritage Auctions за 276 USD. Торги состоялись 12 января 2004.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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