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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1683 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1683 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1683 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1683
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1683 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 14948 проданному на аукционе Heritage Auctions за 276 USD. Торги состоялись 12 января 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1683 на аукционе Heritage - January 12, 2004
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1683 на аукционе Heritage - January 12, 2004
Продавец Heritage
Дата 12 января 2004
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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