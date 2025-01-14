Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1683 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1683
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1683 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2019 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 38000 CHF. Торги состоялись 10 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- GINZA (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- SINCONA (1)
- Spink (1)
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
43248 $
Цена в валюте аукциона 38000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
42296 $
Цена в валюте аукциона 38000 CHF
Продавец GINZA
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 5 гиней 1683 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск