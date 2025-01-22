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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1683 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1683 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1683 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1683
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1683 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 40041 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 17 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Великобритания Пенни 1683 на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания Пенни 1683 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1683 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания Пенни 1683 на аукционе Heritage - March 17, 2019
Великобритания Пенни 1683 на аукционе Heritage - March 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Где продать?

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