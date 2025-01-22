Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1683 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Stephen Album Rare Coins
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Пенни
- Год 1683
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1683 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 40041 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 17 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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