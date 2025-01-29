Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1683 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1683
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1683 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1174 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
7515 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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