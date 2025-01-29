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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1683 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1683 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1683 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1683
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1683 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1174 проданному на аукционе SINCONA AG за 7500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
2675 $
Цена в валюте аукциона 400000 JPY
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
7515 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Morton & Eden - June 13, 2016
Продавец Morton & Eden
Дата 13 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1683 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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