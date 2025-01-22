Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1683 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1683
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1683 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2281 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1000 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- DNW (1)
- Heritage (1)
- Spink (3)
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