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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1683 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1683 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1683 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1683
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1683 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2281 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1000 GBP. Торги состоялись 12 декабря 2016.

Сохранность
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  • DNW (1)
  • Heritage (1)
  • Spink (3)
Великобритания 1 шиллинг 1683 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
999 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1683 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
848 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1683 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность G
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Второй тип" на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1683 "Второй тип" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Великобритания 1 шиллинг 1683 "Второй тип" на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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