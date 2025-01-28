Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "X" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "X"
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,5 гр
- Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 кроны (Двойная крона)
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "X". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Spink UK за 17000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сохранность
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Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4500 $
Цена в валюте аукциона 4500 USD
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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