2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "X" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "X". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Spink UK за 17000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность AU (3) XF (3) VF (6) Сохранность (слабы) XF45 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (3) PCGS (1)