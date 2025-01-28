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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "X" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "X"

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "X" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "X" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 кроны (Двойная крона)
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "X". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 308 проданному на аукционе Spink UK за 17000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
5000 $
Цена в валюте аукциона 5000 USD
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4500 $
Цена в валюте аукциона 4500 USD
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Spink - March 28, 2012
Продавец Spink
Дата 28 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе CNG - January 11, 2012
Продавец CNG
Дата 11 января 2012
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе CNG - January 11, 2012
Продавец CNG
Дата 11 января 2012
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе CNG - May 18, 2011
Продавец CNG
Дата 18 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) 1660 "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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