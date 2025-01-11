Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1662 года "Первый тип". Без розы под портретом (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Без розы под портретом
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33 гр
- Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год 1662
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1662 года "Первый тип". Без розы под портретом. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 24000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Morton & Eden
Дата 21 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
16450 $
Цена в валюте аукциона 13000 GBP
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 22 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность VF25 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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