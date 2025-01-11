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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1662 года "Первый тип". Без розы под портретом (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Без розы под портретом

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Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1662
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1662 года "Первый тип". Без розы под портретом. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 24000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tennants Auctioneers (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Münzen Gut-Lynt - December 1, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F12 NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - November 21, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 21 ноября 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
16450 $
Цена в валюте аукциона 13000 GBP
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - June 12, 2024
Продавец Morton & Eden
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
255 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Heritage - December 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Tennants Auctioneers - November 22, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 22 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе CNG - October 4, 2023
Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Stack's - January 16, 2023
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Stack's - January 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 января 2023
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Schulman - December 15, 2022
Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1662 "Первый тип" на аукционе Davissons Ltd. - November 9, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 9 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Где продать?

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