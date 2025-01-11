1 крона 1662 года "Первый тип". Без розы под портретом (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1662 года "Первый тип". Без розы под портретом. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 154 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 24000 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2013.

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