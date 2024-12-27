3 пенса без года (1660-1662). Обозначение номинала "III" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "III". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 33977 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

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