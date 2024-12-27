Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса без года (1660-1662). Обозначение номинала "III" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "III"
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 3 пенса
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "III". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 33977 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 28 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 января 2014
Сохранность XF
Цена
******
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