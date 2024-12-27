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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса без года (1660-1662). Обозначение номинала "III" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "III"

Аверс монеты - 3 пенса без года (1660-1662) Обозначение номинала "III" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 3 пенса без года (1660-1662) Обозначение номинала "III" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 3 пенса
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "III". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 33977 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 5 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Roma Numismatics - August 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 100 GBP
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 28, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 28 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - June 2, 2022
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Baldwin's of St. James's - April 14, 2021
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Spink - March 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 марта 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе BAC - February 10, 2021
Продавец BAC
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе BAC - July 7, 2020
Продавец BAC
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе BAC - December 19, 2019
Продавец BAC
Дата 19 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе BAC - April 16, 2019
Продавец BAC
Дата 16 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Goldberg - September 5, 2018
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
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Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Schulman - November 15, 2014
Продавец Schulman
Дата 15 ноября 2014
Сохранность VF35 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Davissons Ltd. - January 30, 2014
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 января 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе CNG - January 8, 2007
Продавец CNG
Дата 8 января 2007
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе CNG - December 8, 2004
Продавец CNG
Дата 8 декабря 2004
Сохранность F
Цена
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Где купить?
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1660 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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