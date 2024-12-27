Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "XII" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "XII"
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "XII". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2400 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 16 марта 2022
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