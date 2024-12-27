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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "XII" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "XII"

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "XII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "XII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "XII". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2400 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.

Сохранность
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  • Spink (4)
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
825 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Davissons Ltd. - March 16, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Spink - November 18, 2021
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Spink - March 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - March 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 марта 2015
Сохранность F
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Продавец Stack's
Дата 19 января 2025
Сохранность XF40 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1660 "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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