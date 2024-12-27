1 шиллинг без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "XII" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "XII". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2400 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.

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