Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662). Обозначение номинала "IIII" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "IIII"
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "IIII". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1149 проданному на аукционе Spink UK за 950 GBP. Торги состоялись 27 января 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец TimeLine Auctions
Дата 6 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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