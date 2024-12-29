4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662). Обозначение номинала "IIII" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "IIII". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1149 проданному на аукционе Spink UK за 950 GBP. Торги состоялись 27 января 2024.

Сохранность AU (2) XF (5) VF (10) F (6) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (1) VF25 (1) Сервис NGC (3) PCGS (1)

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