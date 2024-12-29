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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662). Обозначение номинала "IIII" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "IIII"

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) Обозначение номинала "IIII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) Обозначение номинала "IIII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "IIII". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1149 проданному на аукционе Spink UK за 950 GBP. Торги состоялись 27 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе NOONANS - December 10, 2024
Продавец NOONANS
Дата 10 декабря 2024
Сохранность F
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 80 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Spink - December 13, 2023
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Spink - December 13, 2023
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Heritage - November 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 ноября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе NOONANS - September 27, 2022
Продавец NOONANS
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Bertolami - June 12, 2022
Продавец Bertolami
Дата 12 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе CNG - January 5, 2022
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе CNG - January 5, 2022
Продавец CNG
Дата 5 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Heritage Eur - November 19, 2021
Продавец Heritage Eur
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - September 2, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Baldwin's of St. James's - September 24, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе DNW - September 16, 2020
Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе TimeLine Auctions - September 6, 2020
Продавец TimeLine Auctions
Дата 6 сентября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе DNW - June 6, 2019
Продавец DNW
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Downies - May 4, 2016
Продавец Downies
Дата 4 мая 2016
Сохранность F
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1660 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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