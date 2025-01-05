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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Spink UK за 10000 GBP. Торги состоялись 27 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
508 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
3949 $
Цена в валюте аукциона 3500 CHF
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - June 12, 2024
Продавец CNG
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC PL
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе St James’s - November 4, 2023
Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - January 11, 2023
Продавец CNG
Дата 11 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - March 27, 2019
Продавец Spink
Дата 27 марта 2019
Сохранность UNC
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 22, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе DNW - February 21, 2018
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Продавец Stack's
Дата 19 января 2025
Сохранность MS62 PCGS
К аукциону
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Продавец Stack's
Дата 19 января 2025
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1660 "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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