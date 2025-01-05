Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 6 пенсов
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Spink UK за 10000 GBP. Торги состоялись 27 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (3)
- CNG (6)
- DNW (5)
- Heritage (5)
- Künker (2)
- London Coins (1)
- Numismatica Ars Classica (2)
- Spink (9)
- St James’s (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (2)
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
3949 $
Цена в валюте аукциона 3500 CHF
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где купить?
Где продать?
Для продажи 6 пенсов 1660 "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск