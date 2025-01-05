6 пенсов без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 136 проданному на аукционе Spink UK за 10000 GBP. Торги состоялись 27 марта 2019.

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