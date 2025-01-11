Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662). Обозначение номинала "IIII" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "IIII"
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "IIII". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 61425 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 3 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 105 GBP
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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