4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662). Обозначение номинала "IIII" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "IIII". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 61425 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 3 февраля 2021.

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