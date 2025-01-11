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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662). Обозначение номинала "IIII" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "IIII"

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) Обозначение номинала "IIII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) Обозначение номинала "IIII" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "IIII". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 61425 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 3 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе St James’s - November 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Coin Cabinet - September 20, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 20 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 105 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе CNG - June 14, 2023
Продавец CNG
Дата 14 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе London Coins - March 7, 2021
Продавец London Coins
Дата 7 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Heritage - February 4, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Heritage - February 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Schulman - October 18, 2019
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 7, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) без года (1660-1662) на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1660 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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