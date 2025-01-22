Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "XXX" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "XXX"
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "XXX". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 30000 GBP. Торги состоялись 21 марта 2019.
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 11 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
5112 $
Цена в валюте аукциона 4000 GBP
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