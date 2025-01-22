1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "XXX" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "XXX". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 30000 GBP. Торги состоялись 21 марта 2019.

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