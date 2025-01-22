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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "XXX" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "XXX"

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "XXX" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "XXX" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "XXX". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 30000 GBP. Торги состоялись 21 марта 2019.

Сохранность
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - December 11, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 11 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
5112 $
Цена в валюте аукциона 4000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность F
Цена
2750 $
Цена в валюте аукциона 2750 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Продавец Stack's
Дата 19 января 2025
Сохранность XF45 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1660 "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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