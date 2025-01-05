1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1636 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

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