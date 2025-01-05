Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,25 гр
- Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1636 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
24487 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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