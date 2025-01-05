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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,25 гр
  • Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1636 проданному на аукционе SINCONA AG за 22000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
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Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность VF
Цена
3000 $
Цена в валюте аукциона 3000 USD
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
24487 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - August 18, 2021
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 3, 2005
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 3 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крона 1660 "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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