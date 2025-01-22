Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Spink UK за 10000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность F12 NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 октября 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 14 января 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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