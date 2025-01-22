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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Spink UK за 10000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность F12 NGC
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 312 USD
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Davissons Ltd. - October 30, 2024
Продавец Davissons Ltd.
Дата 30 октября 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 9, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 9 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - December 13, 2023
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 5, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Sovereign Rarities - June 28, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 28 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе New York Sale - January 12, 2022
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2022
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Davissons Ltd. - May 12, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - January 14, 2021
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - January 14, 2021
Продавец Heritage
Дата 14 января 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - September 17, 2020
Продавец CNG
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - September 9, 2020
Продавец CNG
Дата 9 сентября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - January 15, 2025
Продавец CNG
Дата 15 января 2025
Сохранность XF
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Продавец Stack's
Дата 19 января 2025
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1660 "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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