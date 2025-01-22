1 шиллинг без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 49 проданному на аукционе Spink UK за 10000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.

Сохранность AU (5) XF (16) VF (29) F (7) Сохранность (слабы) AU55 (3) AU50 (1) XF45 (3) VF35 (1) VF25 (1) F12 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (8) PCGS (4)

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