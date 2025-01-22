Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1302 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 40000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
44027 $
Цена в валюте аукциона 40000 CHF
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность VF30 NGC
Цена
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