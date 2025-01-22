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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1302 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 40000 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
8884 $
Цена в валюте аукциона 7000 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
44027 $
Цена в валюте аукциона 40000 CHF
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 12, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 12 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе DNW - March 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - August 16, 2018
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2018
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Продавец Stack's
Дата 19 января 2025
Сохранность AU50 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1660 "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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