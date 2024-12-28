Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "I" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "I". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 27540 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность UNC (4) AU (3) XF (18) VF (6) Сохранность (слабы) MS66 (2) MS65 (1) MS63 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (1) Сервис NGC (6) PCGS (3) ICG (1)

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