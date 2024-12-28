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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "I" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "I"

Аверс монеты - Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "I" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "I" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "I". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 27540 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе BAC - December 10, 2024
Продавец BAC
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе NOONANS - July 19, 2023
Продавец NOONANS
Дата 19 июля 2023
Сохранность VF
Цена
313 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе NOONANS - July 19, 2023
Продавец NOONANS
Дата 19 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - August 23, 2021
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - February 4, 2021
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - February 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - December 3, 2020
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - December 3, 2020
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF35 ICG
Цена
******
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Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 21, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 21 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Где купить?
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS62 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1660 "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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