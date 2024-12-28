Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "I" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "I"
Фотография: Noble Numismatics Pty Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Пенни
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "I". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 27540 проданному на аукционе Heritage Auctions за 764 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность VF35 ICG
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 21 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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