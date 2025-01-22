Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "XX" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "XX"
Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 9 гр
- Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Юнайт
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Юнайт без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "XX". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 26000 GBP. Торги состоялись 9 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
28617 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Где продать?
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