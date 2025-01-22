Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "XX" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Юнайт без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "XX". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 26000 GBP. Торги состоялись 9 марта 2023.

Сохранность UNC (4) AU (6) XF (20) VF (29) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (4) AU53 (1) XF45 (8) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (2) VF20 (1) Сервис NGC (24) PCGS (1)

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