flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "XX" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "XX"

Аверс монеты - Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "XX" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "XX" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Numismatica Ars Classica, Zurich

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Юнайт
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Юнайт без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "XX". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 26000 GBP. Торги состоялись 9 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (3)
  • Baldwin's of St. James's (9)
  • CNG (3)
  • Davissons Ltd. (2)
  • DNW (7)
  • Goldberg (1)
  • Heritage (7)
  • Hess Divo (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • New York Sale (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • SINCONA (1)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (13)
  • Stack's (7)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (5)
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
28617 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
4250 $
Цена в валюте аукциона 4250 USD
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 9, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 9 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 10, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Auction World - October 17, 2021
Продавец Auction World
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Spink - April 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - April 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - December 9, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - March 10, 2020
Продавец DNW
Дата 10 марта 2020
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 18, 2020
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 18, 2020
Продавец Stack's
Дата 18 января 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе CNG - January 15, 2020
Продавец CNG
Дата 15 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Юнайт 1660 "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1660 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом Юнайт Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть