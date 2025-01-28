Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "V" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "V"
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,25 гр
- Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "V". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Spink UK за 12000 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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