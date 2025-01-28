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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "V" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "V"

Аверс монеты - 1 крона без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "V" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "V" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,25 гр
  • Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "V". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Spink UK за 12000 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Spink - September 26, 2024
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
3329 $
Цена в валюте аукциона 2500 GBP
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
4200 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Великобритания 1 крона без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Spink - December 1, 2010
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2010
Сохранность XF
Цена
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