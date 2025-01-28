1 крона без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "V" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "V". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 970 проданному на аукционе Spink UK за 12000 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2010.

Сохранность AU (1) XF (1) VF (1) Сохранность (слабы) DETAILS (1) Сервис NGC (1)