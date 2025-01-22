1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск". Обозначение номинала "XII" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1660-1662) года "Третий выпуск". Обозначение номинала "XII". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3360 USD. Торги состоялись 2 июня 2019.

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