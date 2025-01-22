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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск". Обозначение номинала "XII" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "XII"

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Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1660-1662) года "Третий выпуск". Обозначение номинала "XII". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3360 USD. Торги состоялись 2 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
381 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
343 $
Цена в валюте аукциона 270 GBP
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - March 1, 2023
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Davissons Ltd. - November 9, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 9 ноября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе CNG - May 12, 2022
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе CNG - May 12, 2022
Продавец CNG
Дата 12 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе CNG - March 11, 2022
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе CNG - March 11, 2022
Продавец CNG
Дата 11 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 10, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Spink - January 23, 2022
Продавец Spink
Дата 23 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - September 2, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе CNG - July 7, 2021
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе CNG - July 7, 2021
Продавец CNG
Дата 7 июля 2021
Сохранность VG10 ANACS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе DNW - February 9, 2021
Продавец DNW
Дата 9 февраля 2021
Сохранность VF
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 24, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность VF
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе DNW - September 16, 2020
Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность F
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
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Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность F
Цена
Где купить?
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Продавец Stack's
Дата 19 января 2025
Сохранность AU53 PCGS
К аукциону
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность AU53 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1660 "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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