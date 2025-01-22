Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг без года (1660-1662) "Третий выпуск". Обозначение номинала "XII" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "XII"
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг без года (1660-1662) года "Третий выпуск". Обозначение номинала "XII". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2214 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3360 USD. Торги состоялись 2 июня 2019.
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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