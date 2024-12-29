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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 850 USD. Торги состоялись 12 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - June 12, 2024
Продавец CNG
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Goldberg - February 3, 2016
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Goldberg - February 3, 2016
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - March 29, 2006
Продавец CNG
Дата 29 марта 2006
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS61 PCGS
К аукциону
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - January 23, 2025
Продавец CNG
Дата 23 января 2025
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1660 "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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