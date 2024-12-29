Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Пенни
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 850 USD. Торги состоялись 12 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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