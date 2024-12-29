Пенни без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 226 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 850 USD. Торги состоялись 12 июня 2024.

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