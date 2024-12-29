2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе SINCONA AG за 25000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

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