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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,5 гр
  • Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 кроны (Двойная крона)
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе SINCONA AG за 25000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
26925 $
Цена в валюте аукциона 25000 CHF
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
1969 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 22, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - December 16, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе UBS - January 27, 2004
Продавец UBS
Дата 27 января 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 кроны (Двойная крона) 1660 "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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