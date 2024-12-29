Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,5 гр
- Чистого золота (0,1327 oz) 4,1265 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 кроны (Двойная крона)
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 кроны (Двойная крона) без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе SINCONA AG за 25000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
26925 $
Цена в валюте аукциона 25000 CHF
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF35 NGC
Цена
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