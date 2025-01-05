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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск". Обозначение номинала "I" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "I"

Аверс монеты - Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск" Обозначение номинала "I" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск" Обозначение номинала "I" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни без года (1660-1662) года "Третий выпуск". Обозначение номинала "I". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 9881 проданному на аукционе Spink UK за 270 GBP. Торги состоялись 26 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Roma Numismatics - August 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе TimeLine Auctions - February 25, 2022
Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2022
Сохранность F
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 33 GBP
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Davissons Ltd. - February 3, 2016
Продавец Davissons Ltd.
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе CNG - September 9, 2015
Продавец CNG
Дата 9 сентября 2015
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность AU50 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1660 "Третий выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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