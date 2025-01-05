Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск". Обозначение номинала "I" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни без года (1660-1662) года "Третий выпуск". Обозначение номинала "I". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 9881 проданному на аукционе Spink UK за 270 GBP. Торги состоялись 26 января 2024.

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