Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни без года (1660-1662) "Третий выпуск". Обозначение номинала "I" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "I"
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Пенни
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни без года (1660-1662) года "Третий выпуск". Обозначение номинала "I". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 9881 проданному на аукционе Spink UK за 270 GBP. Торги состоялись 26 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- TimeLine Auctions (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Продавец TimeLine Auctions
Дата 25 февраля 2022
Сохранность F
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 33 GBP
Продавец Davissons Ltd.
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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