3 пенса без года (1660-1662). Обозначение номинала "III" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "III". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Spink UK за 500 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

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