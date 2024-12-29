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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса без года (1660-1662). Обозначение номинала "III" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "III"

Аверс монеты - 3 пенса без года (1660-1662) Обозначение номинала "III" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 3 пенса без года (1660-1662) Обозначение номинала "III" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 3 пенса
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "III". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Spink UK за 500 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Spink (2)
  • St James’s (1)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе CoinsNB - June 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе St James’s - November 4, 2023
Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность F
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Heritage - November 21, 2013
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Heritage - November 21, 2013
Продавец Heritage
Дата 21 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stephen Album - September 22, 2012
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2012
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 12, 2010
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Stack's - January 12, 2010
Продавец Stack's
Дата 12 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе Spink - March 30, 2006
Продавец Spink
Дата 30 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 3 пенса без года (1660-1662) на аукционе CNG - September 17, 2003
Продавец CNG
Дата 17 сентября 2003
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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