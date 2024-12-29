Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса без года (1660-1662). Обозначение номинала "III" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "III"
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 3 пенса
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса без года (1660-1662) года. Обозначение номинала "III". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 401 проданному на аукционе Spink UK за 500 USD. Торги состоялись 15 января 2023.
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- Stephen Album (1)
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2012
Сохранность F
Цена
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