Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Юнайт без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность UNC (1) AU (12) XF (8) VF (5) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (1) AU55 (5) AU53 (1) AU50 (1) DETAILS (4) Сервис NGC (13) PCGS (1)

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