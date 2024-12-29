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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Юнайт
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Юнайт без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 17, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 17 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе New York Sale - January 11, 2023
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
13000 $
Цена в валюте аукциона 13000 USD
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе DNW - September 19, 2019
Продавец DNW
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Goldberg - January 30, 2019
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Goldberg - January 30, 2019
Продавец Goldberg
Дата 30 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - January 13, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - January 9, 2019
Продавец CNG
Дата 9 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - August 17, 2018
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - January 10, 2018
Продавец CNG
Дата 10 января 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 9, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Spink - December 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - December 16, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - August 8, 2014
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 24, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Где купить?
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Великобритания Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 19, 2025
Продавец Stack's
Дата 19 января 2025
Сохранность AU53 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Юнайт 1660 "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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