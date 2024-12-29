Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Юнайт без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 9 гр
- Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Юнайт
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Юнайт без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
13000 $
Цена в валюте аукциона 13000 USD
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 9 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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