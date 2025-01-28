6 пенсов без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "VI" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "VI". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2800 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.

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