Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "VI" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "VI"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 6 пенсов
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "VI". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2800 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- DNW (2)
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