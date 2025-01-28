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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "VI" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "VI"

Аверс монеты - 6 пенсов без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "VI" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 6 пенсов без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "VI" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: DNW

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "VI". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 2800 GBP. Торги состоялись 14 ноября 2018.

Сохранность
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Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность F
Цена
3602 $
Цена в валюте аукциона 2800 GBP
Великобритания 6 пенсов без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность F
Цена
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