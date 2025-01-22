Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1677 года "Первый тип". Слон (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1677
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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