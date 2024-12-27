flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1677 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1677 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1677 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1677 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 20207 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1900 USD. Торги состоялись 15 августа 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Stack's (1)
Великобритания 1/2 гинеи 1677 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1677 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1677 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1677 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 гинеи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 27 дек. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть