Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1677 года "Второй тип". Перья только под портретом (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Перья только под портретом
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1677
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1677 года "Второй тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Spink UK за 5500 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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