1 шиллинг 1677 года "Второй тип". Перья только под портретом (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1677 года "Второй тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Spink UK за 5500 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.

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