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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1677 года "Второй тип". Перья только под портретом (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Перья только под портретом

Аверс монеты - 1 шиллинг 1677 года "Второй тип" Перья только под портретом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1677 года "Второй тип" Перья только под портретом - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1677 года "Второй тип". Перья только под портретом. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 335 проданному на аукционе Spink UK за 5500 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
7323 $
Цена в валюте аукциона 5500 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1414 $
Цена в валюте аукциона 1100 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1677 "Второй тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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