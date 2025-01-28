Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1679 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1679
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1679 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе Spink UK за 150000 GBP. Торги состоялись 29 марта 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
73978 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
10812 $
Цена в валюте аукциона 9500 CHF
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 26 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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