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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1679 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1679 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1679 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1679
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1679 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе Spink UK за 150000 GBP. Торги состоялись 29 марта 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
73978 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
10812 $
Цена в валюте аукциона 9500 CHF
Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе CNG - January 10, 2024
Продавец CNG
Дата 10 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе St James’s - September 22, 2022
Продавец St James’s
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе St James’s - January 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 января 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - September 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Spink - September 25, 2018
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Великобритания 5 гиней 1679 "Второй тип" на аукционе Künker - January 29, 2025
Продавец Künker
Дата 29 января 2025
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1679 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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