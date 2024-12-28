Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1681 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1681
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1681 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Spink UK за 17500 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
23944 $
Цена в валюте аукциона 24000 CHF
Где продать?
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