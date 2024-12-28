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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1681 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 5 гиней 1681 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1681 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1681 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 405 проданному на аукционе Spink UK за 17500 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
23944 $
Цена в валюте аукциона 24000 CHF
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - September 22, 2014
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
28596 $
Цена в валюте аукциона 17500 GBP
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность VG10 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

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