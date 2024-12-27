Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1668 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1668
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1668 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1369 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 105000 USD. Торги состоялись 26 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
27315 $
Цена в валюте аукциона 24000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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