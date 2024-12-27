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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1668 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1668 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1668 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1668
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1668 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1369 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 105000 USD. Торги состоялись 26 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
27315 $
Цена в валюте аукциона 24000 CHF
Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе VINCHON - May 23, 2024
Продавец VINCHON
Дата 23 мая 2024
Сохранность F
Цена
16237 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Продавец Goldberg
Дата 30 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе Via - November 23, 2021
Продавец Via
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе Via - March 26, 2021
Продавец Via
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе DNW - March 24, 2016
Продавец DNW
Дата 24 марта 2016
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе Künker - September 30, 2010
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1668 "Первый тип" на аукционе UBS - January 28, 2003
Продавец UBS
Дата 28 января 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1668 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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