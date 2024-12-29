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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1668 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1668 Первый тип
Средняя цена 40000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
5 гиней 1668 Первый тип Слон
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
1 гинея 1668 Третий тип
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 гинея 1668 Третий тип Слон
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1668 Второй тип
Средняя цена 1900 $
Продажи
1 111
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1668 Третий тип
Средняя цена 610 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1668 Первый тип
Средняя цена 450 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1668 Второй тип
Средняя цена 300 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
2 пенса 1668
Средняя цена 140 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
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