flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1668 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1668 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1668 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1668
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1668 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Spink UK за 1900 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (5)
  • BAC (13)
  • CNG (7)
  • Davissons Ltd. (4)
  • DNW (9)
  • Goldberg (4)
  • Heritage (9)
  • Höhn (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (1)
  • London Coins (21)
  • Morton & Eden (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • NOONANS (7)
  • Roxbury’s (1)
  • Spink (23)
  • Stack's (3)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (5)
  • Stephen Album (2)
  • Tennants Auctioneers (1)
  • TimeLine Auctions (5)
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе BAC - November 5, 2024
Продавец BAC
Дата 5 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 270 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе CNG - June 5, 2024
Продавец CNG
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе CNG - April 3, 2024
Продавец CNG
Дата 3 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе Tennants Auctioneers - February 14, 2024
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе Heritage - August 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе Katz - May 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1668 "Второй тип" на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1668 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1668 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть