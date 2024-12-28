Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1668 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1668
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1668 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 442 проданному на аукционе Spink UK за 1900 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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