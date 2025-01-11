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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1668 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 крона 1668 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона 1668 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1668
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1668 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 16000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Numismatica Ars Classica - December 3, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
18052 $
Цена в валюте аукциона 16000 CHF
Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 29, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 ноября 2024
Сохранность F
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 550 AUD
Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Stephen Album - September 22, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Numisor - November 16, 2023
Продавец Numisor
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Tennants Auctioneers - October 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Bruun Rasmussen - October 1, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 31, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность VG
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Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Stephen Album - March 21, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 21 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 крона 1668 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 22, 2025
Продавец Heritage
Дата 22 января 2025
Сохранность AU50 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 крона 1668 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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