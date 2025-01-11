Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1668 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33 гр
- Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год 1668
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1668 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1181 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 16000 CHF. Торги состоялись 3 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 3 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
18052 $
Цена в валюте аукциона 16000 CHF
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 29 ноября 2024
Сохранность F
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 550 AUD
Продавец Stephen Album
Дата 22 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Numisor
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 1 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 31 марта 2023
Сохранность VG
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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