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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1668 года "Третий тип". Слон (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,53 гр
  • Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1668
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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