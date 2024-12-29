Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1668 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,53 гр
- Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1668
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1668 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1644 проданному на аукционе London Coins LTD за 2400 GBP. Торги состоялись 4 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- DNW (2)
- Goldberg (1)
- London Coins (2)
- SINCONA (3)
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1668 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск