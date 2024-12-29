flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1668 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1668 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1668 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,53 гр
  • Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1668
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1668 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1644 проданному на аукционе London Coins LTD за 2400 GBP. Торги состоялись 4 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • DNW (2)
  • Goldberg (1)
  • London Coins (2)
  • SINCONA (3)
Великобритания 1 гинея 1668 "Третий тип" на аукционе CNG - October 4, 2023
Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность FR
Цена
900 $
Цена в валюте аукциона 900 USD
Великобритания 1 гинея 1668 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
2894 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Великобритания 1 гинея 1668 "Третий тип" на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1668 "Третий тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1668 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1668 "Третий тип" на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1668 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1668 "Третий тип" на аукционе DNW - September 23, 2016
Продавец DNW
Дата 23 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1668 "Третий тип" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Великобритания 1 гинея 1668 "Третий тип" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2008
Сохранность AU55 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1668 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1668 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 29 дек. 2024
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть