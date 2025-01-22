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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1682 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1682 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1682 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1682
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1682 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе MDC Monaco за 125000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rauch (1)
  • SINCONA (2)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (5)
  • Stack's (2)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Rauch - December 13, 2024
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
34143 $
Цена в валюте аукциона 30000 CHF
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Oslo Myntgalleri - November 24, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 24 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
13552 $
Цена в валюте аукциона 150000 NOK
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе CNG - January 10, 2024
Продавец CNG
Дата 10 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Jean ELSEN - June 5, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2019
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Spink - September 22, 2014
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Stack's - November 8, 2013
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Stack's - November 8, 2013
Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1682 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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