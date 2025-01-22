Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1682 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1682
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1682 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе MDC Monaco за 125000 EUR. Торги состоялись 29 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
34143 $
Цена в валюте аукциона 30000 CHF
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 24 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
13552 $
Цена в валюте аукциона 150000 NOK
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец CNG
Дата 10 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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