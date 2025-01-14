Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1669 года "Первый тип". Слон (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1669
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1669 года "Первый тип". Слон. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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