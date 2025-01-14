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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1669 года "Первый тип". Слон (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон

Аверс монеты - 5 гиней 1669 года "Первый тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1669 года "Первый тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1669
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1669 года "Первый тип". Слон. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 131 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
69838 $
Цена в валюте аукциона 70000 CHF
Великобритания 5 гиней 1669 "Первый тип" на аукционе Künker - October 10, 2001
Продавец Künker
Дата 10 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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