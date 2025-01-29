Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1671 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1671
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1671 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе SINCONA AG за 44000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
25039 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
44089 $
Цена в валюте аукциона 44000 CHF
Где продать?
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