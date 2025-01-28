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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1682 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 5 гиней 1682 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1682 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1682
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1682 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе SINCONA AG за 55000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
  • London Coins (1)
  • SINCONA (1)
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Auction World - July 17, 2022
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
7940 $
Цена в валюте аукциона 1100000 JPY
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Великобритания 5 гиней 1682 "Второй тип" на аукционе Goldberg - February 8, 2006
Продавец Goldberg
Дата 8 февраля 2006
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1682 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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