Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1682 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1682
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1682 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 664 проданному на аукционе SINCONA AG за 55000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
9000 $
Цена в валюте аукциона 9000 USD
Продавец Auction World
Дата 17 июля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
7940 $
Цена в валюте аукциона 1100000 JPY
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?
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