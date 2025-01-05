Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1681 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1681
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1681 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 994 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 120000 EUR. Торги состоялись 22 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- V. GADOURY (1)
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
13657 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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