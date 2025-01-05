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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1681 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1681 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1681 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1681 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 994 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 120000 EUR. Торги состоялись 22 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • V. GADOURY (1)
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
13657 $
Цена в валюте аукциона 12000 CHF
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
8500 $
Цена в валюте аукциона 8500 USD
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 16, 2020
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе CNG - January 15, 2020
Продавец CNG
Дата 15 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Hess Divo - May 21, 2016
Продавец Hess Divo
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Künker - October 12, 2012
Продавец Künker
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Künker - September 30, 2010
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Stack's - February 22, 2007
Великобритания 5 гиней 1681 "Второй тип" на аукционе Stack's - February 22, 2007
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1681 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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