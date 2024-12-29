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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1669 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1669 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1669 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Numisor

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1669
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1669 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Spink UK за 1900 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 330 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность F
Цена
398 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Status International - June 9, 2023
Продавец Status International
Дата 9 июня 2023
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VG
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе DNW - March 9, 2022
Продавец DNW
Дата 9 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Spink - December 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 декабря 2019
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Spink - March 27, 2019
Продавец Spink
Дата 27 марта 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" на аукционе DNW - March 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 марта 2018
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1669 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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