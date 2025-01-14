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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1669 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1669
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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