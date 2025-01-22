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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1669 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1669 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1669 года "Третий тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,53 гр
  • Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1669
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1669 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 21090 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 18 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1669 "Третий тип" на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Великобритания 1 гинея 1669 "Третий тип" на аукционе Heritage - February 12, 2023
Продавец Heritage
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Великобритания 1 гинея 1669 "Третий тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1669 "Третий тип" на аукционе Emporium Hamburg - September 9, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 сентября 2018
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1 гинея 1669 "Третий тип" на аукционе Coin Cabinet - September 8, 2016
Продавец Coin Cabinet
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU50 PCGS
Цена
Великобритания 1 гинея 1669 "Третий тип" на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1669 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Великобритания 1 гинея 1669 "Третий тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2015
Сохранность G6 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1669 "Третий тип" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1669 "Третий тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - February 4, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1669 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 31, 2012
Великобритания 1 гинея 1669 "Третий тип" на аукционе Goldberg - May 31, 2012
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2012
Сохранность VG
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1669 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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