Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1669 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,53 гр
- Чистого золота (0,2515 oz) 7,822 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1669
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1669 года "Третий тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 21090 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 18 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (1)
- Coin Cabinet (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Goldberg (2)
- Heritage (2)
- Künker (1)
- SINCONA (1)
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2640 $
Цена в валюте аукциона 2640 USD
Продавец Heritage
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
2220 $
Цена в валюте аукциона 2220 USD
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 4 февраля 2013
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 гинея 1669 "Третий тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск