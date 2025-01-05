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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1669 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1669 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1669 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1669
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1669 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 963 проданному на аукционе Spink UK за 3500 GBP. Торги состоялись 27 июня 2022.

Сохранность
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  • Spink (3)
Великобритания 1 шиллинг 1669 "Первый тип" на аукционе Spink - January 27, 2024
Продавец Spink
Дата 27 января 2024
Сохранность F
Цена
1906 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1669 "Первый тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
4299 $
Цена в валюте аукциона 3500 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1669 "Первый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
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