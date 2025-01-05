Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1679 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1679
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1679 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 31173 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?
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