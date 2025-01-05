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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1679 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1679 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1679 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1679
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1679 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 31173 проданному на аукционе Heritage Auctions за 24000 USD. Торги состоялись 21 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе CNG - February 21, 2024
Продавец CNG
Дата 21 февраля 2024
Сохранность F
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе CNG - October 4, 2023
Продавец CNG
Дата 4 октября 2023
Сохранность F
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе New York Sale - January 15, 2020
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 23, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Auction World - April 23, 2018
Продавец Auction World
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Chaponnière - July 5, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Stack's - November 5, 2014
Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1679 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 23, 2013
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 сентября 2013
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1679 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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