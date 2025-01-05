Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1664 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: St James’s Auction
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 17,07 гр
- Чистого золота (0,5033 oz) 15,6532 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1664
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1664 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе St James’s Auction за 5000 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- St James’s (1)
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
6713 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
5238 $
Цена в валюте аукциона 5250 CHF
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
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