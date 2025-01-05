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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1664 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1664 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1664 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: St James’s Auction

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 17,07 гр
  • Чистого золота (0,5033 oz) 15,6532 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1664
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1664 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 62 проданному на аукционе St James’s Auction за 5000 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 гинеи 1664 "Первый тип" на аукционе St James’s - September 25, 2024
Продавец St James’s
Дата 25 сентября 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
6713 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Великобритания 2 гинеи 1664 "Первый тип" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF25 NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1664 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
5238 $
Цена в валюте аукциона 5250 CHF
Великобритания 2 гинеи 1664 "Первый тип" на аукционе CNG - January 20, 2021
Продавец CNG
Дата 20 января 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1664 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1664 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 22, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1664 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1664 "Первый тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1664 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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